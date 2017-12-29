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29 декабря 2017, 14:08
Великобритания история мифология фольклор

Посетитель библиотеки определил изображенное на средневековом сундуке растение

Parker Library, Corpus Christi College

Окованный железом дубовый «Сундук Биллингфорда», хранящийся в библиотеке колледжа Корпус-Кристи Кембриджского университета, получил название в честь Ричарда де Биллингфорда, магистра колледжа с 1398 года по 1432 год и канцлера университета 1400 – 1402, 1409 – 1413 и 1432 годах. Биллингфорд использовал сундук для хранения денежной суммы в 20 фунтов, которую он выделил для кредитования ученых колледжа. Ученые могли получать кредит размером до 20 шиллингов за раз под залог своих ценностей. Обычно в роли залога выступали книги, которые тоже помещались в сундук. Если должник не мог погасить кредит в срок, его книги продавались, а вырученная за них сумма поступала в сундук. Такая практика была распространенной в Кембридже и Оксфорде в те времена, и подобные дубовые сундуки имелись во многих колледжах, но большинство из них сейчас утрачено.

Фото: Parker Library, Corpus Christi College

В сентябре 2017 года, во время акции Open Cambridge, когда колледжи открывают доступ посетителей в свои помещения, библиотеку колледжа Корпус-Кристи посетил местный житель эколог Джереми Персеглав (Jeremy Purseglove). Осмотрев средневековые манускрипты, он уделил внимание и сундуку и заметил, что каждая из трех замочных скважин украшена резным изображением листа растения. Библиотекари не знали, что символизирует это украшение. Форма листа показалась Персеглаву знакомой, он видел ее раньше на иллюстрациях в старинных травниках. Вернувшись домой Персеглав проверил это предположение и убедился в своей правоте. Железных декор сундучных замков соответствовал рисункам листьев папоротника, который по-английски называется moonwort или lunaria plant, а по-русски – гроздовник (Botrychium).

 
Изображение гроздовника из каталанского собрания алхимических трактатов XV века. Фото: Corpus Christi College

Авторы травников считали это растение способным раскрывать замки и срывать подковы с копыт наступивших на него лошадей. Николас Калпеппер (Nicholas Culpepper) писал в 1653 году в трактате «Полный травник», что у Тивертона в Девоншире тридцать подков были сорваны с копыт лошадей графа Эссекса, а крестьяне называют это растение «раскуй-лошадь» (Unshoe the Horse).

Аналогичные поверья о растении, которое помогает взломать замки, срывает подковы с лошадиных копыт и ломает крестьянские косы, были и в славянской культуре. Наиболее известное ее название – разрыв-трава, также в рукописной культуре использовались названия перелом, железняк, прыгун, размык. Иногда даже рекомендовалось искать эту чудесную траву, выпустив на поле лошадь со скованными ногами и дожидаясь, пока оковы с нее падут. В труде итальянского ученого Пьетро Андреа Маттиоли (1501 – 1577) упоминалось растение из рода Lunaria под названием sferra cauallo «раскуй лошадь». Видимо, в связи с подобными поверьями получило название реальное растение гиппокрепис, или подковник (Hippocrepis sp. от латинского hippocrepis «лошадиная подкова»). Первые сведения о таком растении встречаются еще у античных авторов Элиана и Плиния Старшего.

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