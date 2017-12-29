Рогозин признал «Роскосмос» проедающей бюджет «шелупонью»

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Facebook пост в котором не согласился с позицией «Роскосмоса». Один из пользователей соцсети в комментариях к нему назвал госкорпорацию «шелупонью, которая проедает бюджет», и Рогозин не стал ему возражать.

«А что такое Роскосмос? Госпредприятие. Советы директоров. Менеджеры и прочая шелупонь, которая проедает бюджет», — написал пользователь. Рогозин написал, что «не понял причин такой наглости», когда читатель признался, что не представляет себе директора NASA, который «вот так вот отвечает заму госсекретаря по оборонной политике».

29 декабря Дмитрий Рогозин вызвал к себе руководителей «Роскосмоса» и корпорации «Энергия», сообщает «Интерфакс».