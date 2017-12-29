Турция решила обслуживать российские С-400 своими силами

Секретариат оборонной промышленности Турции сообщил, что поставленные из России зенитно-ракетные комплексы С-400 будут обслуживаться на месте своими силами, передает РИАНовости.

«Первая поставка будет осуществлена в первом квартале 2020 года. Контроль будет осуществляться генштабом Турции, а обслуживание систем — турецким персоналом», — говорится в сообщении.

Объем поставки – две батареи С-400. Стороны уже согласовали и подготовили к подписанию кредитный договор, который будут заключать в рамках военно-технического сотрудничества. На его основе и состоится сделка по приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов.