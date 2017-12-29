МОК утвердил эскиз формы российских спортсменов на ОИ-2018

Основатель бренда ZA SPORT Анастасия Задорина сообщила «Интерфаксу», что Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал эскизы формы для Олимпиады в Северной Корее.

«Да, МОК подтвердил нам эскизы "нейтральной" формы. Дизайн моделей останется прежним, но, по техническому заданию от Международного олимпийского комитета, на форме не будет флага, герба России, знака ОКР. Согласно требованиям, мы поставили на одежду логотип OAR — Olympic Athlet from Russia, разработанный МОК», — сказала Задорина.

Она выразила надежду, что на закрытии Олимпиады сборная России сможет пройти со своими флагами и в форме, которая была сделана изначально. В любом случае, болельщикам никто не запрещал надевать одежду с триколором, поэтому в магазине ZA SPORT наибольшей популярностью пользуются вещи из олимпийской коллекции.