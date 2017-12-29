29 декабря 2017, 11:58
Роналду признали лучшим спортсменом Европы второй раз
Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду занял первое место в опросе 26 международных информационных агентств. Об этом сообщается на сайте клуба.
Он набрал 159 очков и обогнал чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, а также теннисистов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Роналду получил титул лучшего европейского спортсмена второй раз.
Криштиану Роналду🇵🇹 в 2017 году:— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 28 декабря 2017 г.
✅В 4-й раз выиграл Лигу чемпионов
✅Во 2-й раз - Чемпионат Испании
✅В 3-й раз - Клубный Чемпионат мира FIFA
✅Забил 15 мячей в квалификации #ЧМ2018
✅3-е место на #КК2017
✅Лучший игрок года FIFA #TheBest
👑 pic.twitter.com/X8fanLV2Sq
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