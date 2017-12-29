Роналду признали лучшим спортсменом Европы второй раз

Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду занял первое место в опросе 26 международных информационных агентств. Об этом сообщается на сайте клуба.

Он набрал 159 очков и обогнал чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, а также теннисистов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Роналду получил титул лучшего европейского спортсмена второй раз.