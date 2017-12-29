Сочинскую учительницу уволили после видео из «убитого» класса

Учитель биологии сочинской МОБУ СОШ № 4 Елена Носова лишилась работы по итогам служебного расследования – за «нарушения устава образовательного учреждения» и по жалобам родителей учащихся, уточнили в администрации школы.

Носова получила два замечания о нарушении устава школы в течение одного учебного года, что формально дает повод для увольнения.

У местных СМИ другая версия: они утверждают, что причиной увольнения стала видеозапись, сделанная учительницей в классе и размещенная в соцсетях. На ней запечатлено плачевное состояние мебели и помещения в целом – не закрывающаяся дверь, «убитые» парты, «драные» стулья и отваливающаяся со стен штукатурка, передает «Дождь».

Носова утверждает, что жалобы родителей на нее сфабрикованы, а сами они подговорены администрацией учебного заведения.

Управление по образованию и науке администрации Сочи заявило, что в заснятом учительнице классе находилась предназначенная для списания мебель, тогда как школа уже закупила новую – на 700 тысяч рублей – и собирается установить ее в 2018 году.

«В настоящий момент вся старая и поломанная мебель из кабинета вынесена, ведется ремонт. По итогам служебного расследования будут приняты меры дисциплинарного взыскания с администрации школы», — добавили в управлении.