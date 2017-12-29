Путин подписал указ об ужесточении наказания за вербовку террористов

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, ужесточающий наказание за содействие терорристической деятельности – вплоть до пожизненного заключения. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается ужесточение уголовной отвественности за ряд преступлений, связанных с терроризмом, – в частности, за его финансирование, вербовку участников террористических группировок или иные способы вовлечения граждан в совершение преступлений террористической направленности.

Напомним, в середине декабря Московский окружной военный суд приговорил Обида Абдырамова, признанного виновным в вербовке и склонению к террористической деятельности, к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. СМИ писали о влиянии подсудимого на Акбарджона Джалилова, устроившего взрыв в петербургском метро. Однако в тексте приговора о связи Абдарымова с этим терактом ничего не говорилось.