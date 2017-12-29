Овечкин и Кучеров поделили первое место в рейтинге звезд НХЛ

Российские хоккеисты Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» и Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг» занимают первое место в списке лучших снайперов НХЛ. Об этом сообщает «Газета.ру».

Оба игрока в текущем сезоне регулярного чемпионата лиги забросили по 24 шайбы.

В ночь на 29 декабря на встречах «Тампа Бэй Лайтнинг» победила «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:1. Никита Кучеров сделал результативную передачу.

Той же ночью «Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 4:3. Победный буллит забил Александр Овечкин.