29 декабря 2017, 12:30
Овечкин и Кучеров поделили первое место в рейтинге звезд НХЛ
Российские хоккеисты Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» и Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг» занимают первое место в списке лучших снайперов НХЛ. Об этом сообщает «Газета.ру».
Оба игрока в текущем сезоне регулярного чемпионата лиги забросили по 24 шайбы.
В ночь на 29 декабря на встречах «Тампа Бэй Лайтнинг» победила «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:1. Никита Кучеров сделал результативную передачу.
Той же ночью «Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 4:3. Победный буллит забил Александр Овечкин.
Лучшие снайперы НХЛ— СЭ Хоккей (@hockey_se) 29 декабря 2017 г.
Никита Кучеров - 2⃣4⃣ шайбы
Александр Овечкин - 2⃣4⃣
Андерс Ли - 2⃣2⃣
Джон Таварес - 2⃣1⃣
Брок Бозер - 2⃣1⃣ pic.twitter.com/mOlBVbLMXi
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