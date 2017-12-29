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29 декабря 2017, 13:04
Виталий Мутко Ростуризм туризм

АТОР сообщила о росте спроса на новогодние туры по России

Виталий Мутко, вице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике на заседании правительства
Виталий Мутко, вице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике на заседании правительства
Правительство РФ

Директор Ассоциации туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе на рабочем совещании с вице-премьером РФ Виталием Мутко сообщила о росте спроса на новогодние туры в России. Об этом сообщается на сайте АТОР.

«По оценкам АТОР, подтвержденным в ходе совещания Росавиацией, рост составил 15-17%. Главным внутренним новогодним направлением стал Сочи», — сказала Ломидзе.

На совещании также обсуждалось выполнение нового приказа Росавиации об утверждении чартерных программ. Заместитель руководителя ведомства Олег Клим сообщил, что на период до 11 января выданы допуски 496 чартерным рейсам, более половины из них относятся к московскому авиаузлу.

Виталий Мутко поручил Ростуризму во время праздников организовать работу «горячей линии» и отслеживать ситуацию во избежание эксцессов.

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