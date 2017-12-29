СМИ узнали о 10 жертвах террористов в Каире

В результате нападения террористов на церковь Мар-Мина в Каире погибли по меньше мере десять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Минздрава.

BREAKING: Egypt's Health Ministry spokesman says 10 people killed including a gunman in attack outside Cairo church. — The Associated Press (@AP) 29 декабря 2017 г.

29 декабря пятеро террористов, один из них с закрепленной на теле взрывчаткой, напали на церковь на окраине Каира, сообщила газета Al-Watan.

В настоящее время известно, что трое преступников вместе со смертником ликвидированы. В одном из жилых кварталов неподалеку от церкви слышна активная перестрелка.

Вокруг храма выстроен кордон, саперы обезвредили два взрывных устройства. В перестрелке с террористами погибли четверо полицейских и двое гражданских, еще пятеро получили ранения, сообщает Al-Masry Al-Youm.