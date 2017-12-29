Москвичам предсказали самый бесснежный Новый год и «ничего приятного»

В последние часы уходящего года зима может порадовать москвичей и гостей города «слабым снежком» – не исключено, что мокрым, предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, вечером 31 декабря намечается незначительное похолодание – до двух градусов мороза, передает РИА Новости.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец считает, что нынешний Новый год в Москве будет самым бесснежным за последние 68 лет: 1 января температура воздуха составит 2 градуса тепла, и даже если поздним вечером накануне выпадет какой-то снег, он неминуемо растает. В первый день 2018 года в российской столице ожидаются «смешанные осадки».

Ранее синоптики предсказывали на рубеже годов около нуля градусов, но Гидрометцентр РФ заявил, что москвичей ждет «прекрасная снежная новогодняя ночь». Судя по всему, этот прогноз не сбудется: «Фобос» заранее предлагает готовиться к плохой погоде, которую характеризует как «ничего приятного».