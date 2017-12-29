29 декабря 2017, 18:01
Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты, и лично приехал в Центризбирком за удостоверением кандидата. Об этом пишет РИА Новости.
«Это гордость для любого человека — иметь право принять участие, иметь возможность быть избранным. <…> С вручения этого удостоверения начинается восхождение на Олимп. Не все спортсмены становятся олимпийским чемпионами, но миллионы спортсменов мечтают», — сказал Жириновский.
Он попросил ЦИК обеспечить претендентов равными условиями и проконтролировать наличие незаконной агитации.
Ранее стало известно, что ЦИК зарегистрировал уполномоченных по финансовым вопросам кандидата от КПРФ Павла Грудинина.
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