Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты, и лично приехал в Центризбирком за удостоверением кандидата. Об этом пишет РИА Новости.

«Это гордость для любого человека — иметь право принять участие, иметь возможность быть избранным. <…> С вручения этого удостоверения начинается восхождение на Олимп. Не все спортсмены становятся олимпийским чемпионами, но миллионы спортсменов мечтают», — сказал Жириновский.

Он попросил ЦИК обеспечить претендентов равными условиями и проконтролировать наличие незаконной агитации.

Ранее стало известно, что ЦИК зарегистрировал уполномоченных по финансовым вопросам кандидата от КПРФ Павла Грудинина.