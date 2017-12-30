Всех заложников в Харькове освободили

Мужчина, державший заложников в отделении почты в Харькове, задержан. Все заложники освобождены. Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил на своей странице, что злоумышленник угрожал взорвать заложников. После длительных переговоров удалось освободить часть людей.

«Отдельную благодарность хочу выразить сотрудникам отделения "Укрпочты". Они не только вели себя достойно, но даже в самые сложные минуты мы видели в системе, что начальник отделения продолжает работать, закрывать операции», — написал Князев.

Президент Украины Петр Порошенко поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Об этом говорится в его твиттере.

Всего преступник удерживал 11 заложников, в том числе двоих детей.

По предварительным данным, он хотел ограбить почтовое отделение, а когда подъехала полиция, решил взять людей в заложники.

По словам главы Нацполиции, во время захвата заложников и их освобождения никто не пострадал.

Он также заявил, что личность преступника установлена.