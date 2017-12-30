Проблемы с AngoSat-1 объяснили совместимостью оборудования из РФ и Франции

Временная потеря ангольского телекоммуникационного спутника AngoSat-1 была вызвана проблемами с совместимостью российского и французского стандартов оборудования на его борту. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.

«После его запуска возникли проблемы из-за "нестыковки" российских и французских регламентов», — заявил собеседник агентства.

По его словам, сейчас спутник «успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите».

Источник отметил, что проблему с совместимостью программ удалось решить «группе молодых сотрудников РКК "Энергия", которая разрабатывала космический аппарат».

Спутник был запущен с космодрома Байконур вечером 26 декабря. Разгонный блок «Фрегат» вывел его на расчетную орбиту в 06:55 мск 27 декабря. Вскоре после этого связь со спутником пропала.

29 декабря РКК «Энергия» сообщила, что связь восстановлена.