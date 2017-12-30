Браудер призвал на время исключить Россию из Интерпола

Заочно осужденный в России за уклонение от уплаты налогов британец Уильям Браудер призвал приостановить членство РФ в Интерполе.

«Россия в шестой раз подает заявку в Интерпол для моего ареста, после того как предыдущие пять запросов были отклонены как незаконные и политические. Пришло время для Интерпола приостановить членство России за грубые злоупотребления системой организации», — написал он в твиттере.

29 декабря Тверской районный суд Москвы признал Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова виновными в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на 3 млрд рублей. Суд заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения и постановил взыскать с обоих совокупно более 4,2 млрд рублей.

Браудер — основатель действовавшего в России фонда Hermitage Capital Management.

Юрист фонда Сергей Магнитский заявлял, что обнаружил масштабную систему кражи денег из бюджета России под видом возврата уплаченных налогов. Российские власти заподозрили, что сам Hermitage Capital уклонялся от уплаты налогов, Магнитский был арестован и умер в СИЗО.