В Нижнем Новгороде прошла массовая эвакуация

В Нижнем Новгороде эвакуирован аэропорт и несколько торговых центров из-за сообщений о взрывных устройствах. Об этом сообщает издание «В городе N».

По данным очевидцев, эвакуированы ТЦ «Седьмое небо», «Мега», «Фантастика», «Жар-Птица» и «Куб».

Из зданий выведены все сотрудники и покупатели, на месте работают специалисты.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, эвакуация была начата из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах.