30 декабря 2017, 20:57
В Нижнем Новгороде прошла массовая эвакуация
В Нижнем Новгороде эвакуирован аэропорт и несколько торговых центров из-за сообщений о взрывных устройствах. Об этом сообщает издание «В городе N».
По данным очевидцев, эвакуированы ТЦ «Седьмое небо», «Мега», «Фантастика», «Жар-Птица» и «Куб».
Из зданий выведены все сотрудники и покупатели, на месте работают специалисты.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, эвакуация была начата из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах.
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