Прокуратура поддержала ЦИК в отказе зарегистрировать Навального

В Верховном суде сегодня проходит рассмотрение жалобы политика Алексея Навального на решение Центризбиркома страны, отказавшего ему в регистрации на президентских выборах из-за непогашенной судимости по делу «Кировлеса».

Представитель прокуратуры заявила, что отказ был законным, передает «Медиазона».

Речь идет об ограничении на участие в выборах для тех, кто был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления.

По словам прокурора, «вопрос о том, применима ли приведенная правовая позиция Конституционного суда [признавшего эту норму законной], относится к исключительной компетенции Конституционного суда».