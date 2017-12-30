«Фабрика троллей» и «фабрика медиа» переехали в бизнес-центр «Лахта-2»

Петербургские структуры, получившие неофициальные названия «фабрика троллей» и «фабрика медиа», переехали из офиса на улице Савушкина, 55 в бизнес-центр «Лахта-2» на улице Оптиков. Об этом пишут «Деловой Петербург» и РБК.

Как сообщил РБК источник, близкий к «фабрике», большинство ее подразделений покинули здание на Савушкина еще в октябре. В старом здании осталась только административная часть и редакция сайта «Невские новости».

Также в «Лахту-2» переехали некоторые СМИ «фабрики медиа», среди них «Инфореактор», «Политэксперт», «Ньюинформ». Остальные СМИ, которые причисляют к «фабрике» — «Федеральное агентство новостей», «Политика сегодня», «Экономика сегодня» и «Народные новости», — ранее переехали с Савушкина в офис в бизнес-центре «Ильич» на улице Белоостровской.

Работу «фабрики троллей» и «фабрики медиа» связывали с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. Сам он эту связь отрицал.