Задержан подозреваемый в совершении взрыва в «Перекрестке»

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, как предполагается, заложил бомбу в магазине «Перекресток» в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, задержанный сам организовал теракт.

Подозреваемый передан в Следственный комитет России, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу, сообщается на сайте СКР.

В настоящее время мужчину допрашивают.

27 декабря в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте Петербурга произошел взрыв. Бомба мощностью около 200 г в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами была заложена в ячейку для хранения вещей.

Пострадали 18 человек, девять из них находятся в больницах.

СК возбудил дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом.