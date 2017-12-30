Жену дагестанского муфтия выдвинули кандидатом в президенты России

В Махачкале инициативная группа из 542 человек единогласно поддержала выдвижение в президенты Айны Гамзатовой — супруги муфтия Дагестана Ахмада-хаджи Абдулаева. Об этом сообщает «Кавказ Реалии».

Собрание по выдвижению Гамзатовой проходило в здании муфтията Дагестана.

В инициативную группу вошли общественные деятели, члены политических партий, спортсмены, представители интеллигенции.

Они подчеркивали значимость выдвижения мусульманки в хиджабе на столь высокий пост.

Теперь Гамзатова может подавать документы в ЦИК для регистрации.