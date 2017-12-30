На базе Хмеймим перед Новым годом выступили российские артисты

На сирийской военной базе Хмеймим ВКС России прошел новогодний концерт. Перед российскими военными выступили певицы Зара и Юлиана Грин, семейный дуэт Антона и Виктории Макарских, ансамбль «Русская душа» и другие артисты, передает ТАСС.

Выступления артистов прошли на центральной площадке в культурном центре авиабазы, а также на отдаленных заставах.

11 декабря авиабазу посетил президент России Владимир Путин. Он заявил о разгроме «Исламского государства» (группировка запрещена в России) и о выводе значительной части российских военных подразделений из Сирии.