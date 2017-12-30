В Петербурге тяжело ранили активиста «Артподготовки»

В Петербурге напали с ножом на сторонника движения «Артподготовка» (запрещено в России) Владимира Иванютенко. Об этом «ВКонтакте» сообщила его соратница Диана Ретинская.

«Утром, 27 декабря, в семь утра, выходил из парадной на работу. Много ножевых ранений, поврежден желудок и внутренние органы. Успел сказать: "НОДовцы" и потерял сознание.

Сейчас в реанимации. Костюшко, д. 2», — говорится в сообщении.

«Выходил из парадной на работу. Много ножевых ранений, поврежден желудок и

Иванютенко известен тем, что выходил на оппозиционные митинги в маске президента Владимира Путина.

НОД — Национально-освободительное движение, организация депутата Евгения Федорова, регулярно проводящая немногочисленные акции в поддержку действующей власти.