30 декабря 2017, 14:08
В Петербурге тяжело ранили активиста «Артподготовки»
В Петербурге напали с ножом на сторонника движения «Артподготовка» (запрещено в России) Владимира Иванютенко. Об этом «ВКонтакте» сообщила его соратница Диана Ретинская.
«Утром, 27 декабря, в семь утра, выходил из парадной на работу. Много ножевых ранений, поврежден желудок и внутренние органы. Успел сказать: "НОДовцы" и потерял сознание.
Сейчас в реанимации. Костюшко, д. 2», — говорится в сообщении.
«Выходил из парадной на работу. Много ножевых ранений, поврежден желудок и
Иванютенко известен тем, что выходил на оппозиционные митинги в маске президента Владимира Путина.
НОД — Национально-освободительное движение, организация депутата Евгения Федорова, регулярно проводящая немногочисленные акции в поддержку действующей власти.
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