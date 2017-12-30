Мужчина в маске отпустил половину заложников на почте в Харькове

Вооруженный мужчина в маске захватил почтовое в Харькове у станции метро «Киевская», взяв в заложники 11 человек, сообщает «Украинская правда».

Через некоторое время преступник отпустил пятерых заложников — трех женщин и двоих детей, сообщил в твиттере пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

По его словам, об освобождении части заложников президенту Петру Порошенко уже доложил глава СБУ.

Освобожденных заложников вывели из здания в сопровождении медиков, пишет «Украинская правда».

Как заявил газете один из освобожденных, мальчик по имени Андрей, которого удерживали вместе с матерью, захватчик обещал отпустить всех, «но понемногу».

«Он все время нам предлагал чай или кофе. Не обижал. Он на себя нацепил взрывчатку, и говорил, что если полиция не будет его слушать, он ее взорвет», — сообщил Андрей.

Преступник также говорил заложникам, что у него рак мозга, отметил Андрей.

По словам советника министра внутренних дел Украины, депутата Антона Геращенко, захвативший заложников изначально планировал ограбить почтовое отделение. Об этом он написал в Facebook.

Когда преступник зашел в отделение, там были сотрудники почты и посетители. «Кто-то успел позвонить 102 и вызвать полицию. Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным, и принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники», — отмечает депутат.