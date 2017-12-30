11 тысяч москвичей встретят Новый год в метро

Московский метрополитен и связанная с ним железнодорожная ветка Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь, сообщается в твиттере подземки.

Для этого на работу выйдут более 11 тысяч сотрудников метро и МЦК, которые «встретят Новый 2018 год на рабочем месте и обеспечат бесперебойную работу метро».

В пресс-службе метрополитена уточнили РИА Новости, что в ночь с 31 декабря на 1 января на работу выйдут более 5 тысяч сотрудников, из них свыше 1100 машинистов, и около 6 тысяч полицейских и представителей службы безопасности.