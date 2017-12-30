Российский МИД допустил поставки нефтепродуктов в КНДР

Россия в полной мере соблюдает санкции, введенные Совбезом ООН в отношении КНДР, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД РФ.

При этом в ведомстве напомнили, что «на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция [Совета Безопасности ООН] 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет [Совбеза ООН, сформированный во исполнение резолюции] 1718».

Ранее агентство Reuters сообщило о минимум трех поставках российских нефтепродуктов Северной Корее в октябре-ноябре.

Отгрузка производилась в открытом море, ее засекли западные спецслужбы.

При этом по словам одного из источников, «нет никаких доказательств того, что [эти поставки] поддерживаются российским государством».