Мухаммед Мурси получил тюремный срок за оскорбление судей

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси осужден на три года за оскорбление судей, сообщает The Guardian.

Такое решение вынес суд в Каире. Такой же срок заключения получили 19 сторонников Мурси, проходящих по делу. Среди них бывший спикер парламента и три журналиста.

Кроме того Мурси должен выплатить 2 млн египетских фунтов (6,5 млн рублей) двум судьям.

Остальные выплатят от 30 тысяч до1 млн египетских фунтов (от 100 тысяч до 3,2 млн рублей).

Мурси приговорен к 20 годам тюрьмы за расправу над протестующими в декабре 2012 года и за якобы имевший место шпионаж в пользу Катара.