Верховный суд признал законным отказ зарегистрировать Навального кандидатом

Верховный суд России признал законным решение ЦИКа, отказавшего оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации на президентских выборах, сообщает «Медиазона».

Обжаловать решение Навальный сможет в течение пяти дней.

Навальный оспаривал отказ в регистрации кандидатом, считая что норма, ограничивающая возможность баллотироваться для кандидатов с непогашенной судимостью, противоречит Конституции.

Также Навальный заявлял, что ЕСПЧ признал его уголовное преследование незаконным.

Суд с этими доводами не согласился.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.