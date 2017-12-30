30 декабря 2017, 15:00
Верховный суд признал законным отказ зарегистрировать Навального кандидатом
Верховный суд России признал законным решение ЦИКа, отказавшего оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации на президентских выборах, сообщает «Медиазона».
Обжаловать решение Навальный сможет в течение пяти дней.
Навальный оспаривал отказ в регистрации кандидатом, считая что норма, ограничивающая возможность баллотироваться для кандидатов с непогашенной судимостью, противоречит Конституции.
Также Навальный заявлял, что ЕСПЧ признал его уголовное преследование незаконным.
Суд с этими доводами не согласился.
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.
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