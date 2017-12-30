Суд в Петербурге арестовал участницу нападения на водителя детского автобуса

Невский райсуд Санкт-Петербурга арестовал до 27 февраля Зулфию Саидмуратову, обвиняемую в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Об этом в Telegram сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Малолетнего ребенка Саидмуратовой передадут на попечение родственникам, либо в приют, если он останется без присмотра и помощи.

28 декабря суд арестовал сообщника Саидмуратовой Ализаде Мустафаева.

Оба стали участниками дорожного конфликта, произошедшего в Петербурге 25 декабря.

Как сообщало петербургское управление СКР, Мустафаев и Саидмуратова «из хулиганских побуждений, с целью убийства напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей в г. Кировск Ленинградской области».

Мустафаев, по данным следователей, нанес водителю многочисленные удары ножом, а Саидмуратова несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись Range Rover.

Водитель автобуса был госпитализирован.

По данным 47news, конфликт начался после того как Range Rover подрезал автобус, и водитель автобуса, опустив стекло, сделал замечание тому, что был за рулем легковой машины.

Диалог продолжился на проезжей части.