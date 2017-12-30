Путин списал долги россиян по налогу на имущество

Президент Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым россиянам списывается задолженность по имущественным налогам, которая образовалась на 1 января 2015 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Федеральным законом признаются безнадежными к взысканию и подлежащими списанию: недоимка и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, образовавшиеся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года», — говорится в сообщении.

Также списывается «недоимка по налогам (за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу Российской Федерации), пени и штрафы, образовавшиеся у индивидуальных предпринимателей на 1 января 2015 года».