Росатом запустил энергоблок Тяньваньской АЭС

В Китае запущен третий блок Тяньваньской АЭС, сооружаемой по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1000. Об этом говорится в сообщении Ростатома, поступившем в ТАСС.

Речь идет об энергетическом пуске установки, при котором вырабатывается электроэнергия.

Третий блок Тяньваньской АЭС был запущен через пять лет после начала строительства. На очереди четвертый блок электростанции, который также строит Росатом.

После завершения всех испытаний на третьем блоке АЭС последует его приемка. Начало коммерческой эксплуатации энергоблока планируется в феврале 2018 года.