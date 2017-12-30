СК завел дело на полицейских после избиения посетителей ночного клуба в Ельце

Управление СК по Липецкой области возбудило дело о превышении полномочий в отношении местных полицейских, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об инциденте, произошедшем в ночном клубе «Каракум» города Елец Липецкой области. В ночь на 18 ноября бойцы спецназа ворвались в клуб и избили его посетителей. Затем посетителей доставили в ГУВД Ельца, откуда, по данным СМИ, отпустили по домам без предъявления обвинений.

В сети было опубликовано видео нападения на клуб.

В СК отмечают, что в заведении действовало спецподразделение регионального УМВД — сотрудники полиции проводили операцию по выявлению незаконных операций с наркотиками и «превысили свои полномочия, применив физическую силу к посетителям».

«Силовики во время спецоперации в помещении развлекательного заведения подвергли избиению жителей Ельца, причинив им физическую боль», — отмечается в заявлении.