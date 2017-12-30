Собчак пожаловалась в ЦИК и прокуратуру на новогодний ролик «Единой России»

Юристы предвыборного штаба Ксении Собчак обратились в ЦИК и прокуратуру с жалобой на ролик «Единой России», в котором девочка просит Деда Мороза сделать президентом Владимира Путина.

«По закону привлечение к предвыборной агитации несовершеннолетних запрещено», — отмечают в пресс-службе Собчак.

Ролик на днях появился на YouTube. Он является продолжением видео, которое было снято в 2016 году. В том видео школьница просила Деда Мороза построить детские площадки и отремонтировать ДК.