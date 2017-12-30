Устроившим взрыв в петербургском «Перекрестке» оказался местный националист

Мужчина, задержанный сегодня ФСБ по подозрению в совершении взрыва в петербургском магазине «Перекресток», — это местный националист Дмитрий Лукьяненко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, Лукьяненко 35 лет. Он заявил о членстве в организации New Age («Новая эра»).

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый живет в Красносельском районе Петербурга.

«По предварительным данным, задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни», — отметил собеседник агентства.

«Задержан дома в Красном Селе, [подрыв бомбы в "Перекрестке"] не отрицает, прежняя судимость — только за оборот наркотиков», — уточнил источник «Фонтанки».

Ранее сегодня ФСБ и СКР сообщили о задержании подозреваемого в организации взрыва в «Перекрестке».

По данным ФСБ, злоумышленник сам организовал и совершил подрыв бомбы в камере хранения магазина.

В результате пострадали 18 человек, из них 9 находятся в больницах. СК возбудил дело по статье о покушении на убийство нескольких лиц общеопасным способом. Президент Владимир Путин заявил, что случившееся — это теракт.