Путин поздравил глав государств с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил глав иностранных государств с Рождеством и Новым годом, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении президенту США Дональду Трампу Путин выразил надежду на выстраивание конструктивного российско-американского на принципах равноправия и взаимного уважения.

«Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», — отметил российский президент.

В поздравлениях на имя президента и канцлера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Ангелы Меркель Путин написал, что надеется на то, что Россия и Германия продвинутся в решении актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня.

В послании на имя председателя Китая Си Цзиньпина Путин «акцентировал внимание на том, что Москва и Пекин эффективно взаимодействуют в мировых делах, вносят важный вклад в решение актуальных международных проблем».

Среди тех, кого Путин поздравил с праздниками, не упомянут президент Украины Петр Порошенко.