Электричка в Москве насмерть сбила взбиравшегося на платформу мужчину

На пассажирской платформе Москва-3 Ярославского направления электричка насмерть задавила мужчину, сообщили ТАСС в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел в 03:05 мск. При попытке взобраться на платформу мужчину сбил проходящий электропоезд, следовавший из Мытищ в Москву.

Пострадавший скончался на месте. Его личность устанавливается.