30 декабря 2017, 10:59
Электричка в Москве насмерть сбила взбиравшегося на платформу мужчину
На пассажирской платформе Москва-3 Ярославского направления электричка насмерть задавила мужчину, сообщили ТАСС в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Инцидент произошел в 03:05 мск. При попытке взобраться на платформу мужчину сбил проходящий электропоезд, следовавший из Мытищ в Москву.
Пострадавший скончался на месте. Его личность устанавливается.
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