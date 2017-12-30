Турфирма отказалась от бывшего аккаунта Кадырова в Facebook

Турфирма Creole Travel отказалась от аккаунта rkadyrov95 в Facebook, после того как с ней связались представители главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом говорится в Telegram Кадырова.

Ранее Facebook удалила страницу Кадырова, сославшись на санкции, введенные против него в США. Вскоре в Facebook была зарегистрирована страница с таким же аккаунтом, как у Кадырова. Ее заняла турфирма Creole Travel.

«Мои представители связались с новыми владельцами страницы. Оказалось, что они (с учетом того, что это был раскрученный аккаунт с большой посещаемостью) зарегистрировали новую страницу с тем же именем (соответственно и с тем же адресом). Как пояснили новые владельцы, страницу они создали без злого умысла — просто использовали уже раскрученный бренд», — говорится в сообщении главы Чечни.

После переговоров «новые владельцы адреса любезно деактивировали ее и оперативно уведомили об этом, чтобы мы успели закрепить адрес в сети во избежание подобных недоразумений», пишет Кадыров.

Новая страница называется Чеченская республика. Сам Кадыров заявил, что не вернется в Facebook.