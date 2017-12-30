Единороссы удалили предвыборный ролик с Дедом Морозом

Партия «Единая Россия» удалила с YouTube свой ролик, в котором девочка просит Деда Мороза обеспечить победу на президентских выборах Владимиру Путину. Об этом в партии заявили агентству ТАСС.

Ранее сегодня юристы предвыборного штаба Ксении Собчак обратились в ЦИК и прокуратуру с жалобами на незаконную агитацию, отметив, что «привлечение к предвыборной агитации несовершеннолетних запрещено» российским законом.

В партии заявили агентству, что «это сугубо информационный ролик, в нем рассказывается о результатах работы "Единой России" за год».

Тем не менее удалили материал. Хотя ролик остался доступным на других площадках.