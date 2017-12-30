Самыми упоминаемыми словами в СМИ стали «реновация» и «допинг»

Холдинг «Коммерсантъ» вместе с компанией «Медиалогия» составил рейтинг из 15 самых упоминаемых слов в российских СМИ за год.

Первое место списка заняла «реновация» (186,6 тысячи упоминаний в 2017 году).

На втором месте по частотности слово «допинг» (166,1 тысячи). По данным издания, за год из-за допинга были наказаны около 70 российских спортсменов.

На третьем месте слово «криптовалюта» (142,9 тысячи).

Весь список выглядит так.