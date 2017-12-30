30 декабря 2017, 13:08
Самыми упоминаемыми словами в СМИ стали «реновация» и «допинг»
Холдинг «Коммерсантъ» вместе с компанией «Медиалогия» составил рейтинг из 15 самых упоминаемых слов в российских СМИ за год.
Первое место списка заняла «реновация» (186,6 тысячи упоминаний в 2017 году).
На втором месте по частотности слово «допинг» (166,1 тысячи). По данным издания, за год из-за допинга были наказаны около 70 российских спортсменов.
На третьем месте слово «криптовалюта» (142,9 тысячи).
Весь список выглядит так.
- Реновация
- Допинг
- Криптовалюта
- Биткоин
- Матильда
- Блокчейн
- Домогательство
- Баттл
- Фейк-ньюс
- Безвиз
- Майнинг
- Хайп
- Хейтер
- Спиннер
- Анонимайзер
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