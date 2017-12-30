ЦИК опубликовал данные о доходах Жириновского

ЦИК России опубликовал декларацию (.docx) о доходах и имуществе Владимира Жириновского, зарегистрированного кандидатом в президенты от партии ЛДПР.

Согласно обнародованным данным, в 2011-2016 годах Жириновский заработал в общей сложности почти 98,3 млн рублей. То есть в среднем зарабатывал в год по 16,4 млн рублей.

Помимо зарплаты депутата Госдумы в качестве источников доходов политика указаны выплаты от социологического факультета МГУ, от МАМИ, РАНХиГС и Московского государственного открытого университета имени В. С. Черномырдина.

Также в доходы Жириновский вошли проценты от вкладов и ценных бумаг, пенсия, авторские вознаграждения и деньги от продажи имущества.

Согласно декларации Жириновский владеет двумя участками и восемью домами в Московской области. У него есть также автомобиль Lada 212140 («Нива») 2014 года выпуска.

На счетах в банках у лидера партии находятся около 30 млн рублей.