Обвиняемый в теракте в Петербурге арестован на два месяца

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в организации и совершении теракта в магазине «Перекресток», сообщает ТАСС.

Лукьяненко арестован до 28 февраля 2018 года.

Напомним, по версии следствия, националист Дмитрий Лукьяненко организовал и совершил подрыв бомбы в камере хранения магазина. В результате пострадали 18 человек, из них 9 находятся в больницах.

СК возбудил дело по статье о покушении на убийство нескольких лиц общеопасным способом. Президент Владимир Путин заявил, что случившееся — это теракт. 31 декабря СК переквалифицировал дело по статье о теракте.