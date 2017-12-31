Глава МОК прокомментировал наказание российских олимпийцев

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не считает наказание России слишком мягким, сообщает ТАСС.

Так Бах прокомментировал точку зрения об излишней мягкости МОК к России, которую часто озвучивают после решения комитета допустить к участию в Олимпийских играх 2018 года «чистых» спортсменов из России.

Бах заявил, что эта точка зрения безосновательна и далека от реальности. Отказать в допуске к ОИ-2018 атлетам, которые не принимали допинг, МОК не мог, подчеркнул глава комитета.

Между тем адвокат осведомителя Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что Томас Бах занял «жалкую» позицию в ситуацию с допинговым скандалом в России и должен уйти в отставку с поста президента МОК: «Томас Бах так и не понял, что дело не в докторе Родченкове или Владимире Путине и даже не в российских спортсменах. Дело в олимпийских идеалах. Если эти идеалы преданы, то Олимпиада превращается в дешевый карнавал».