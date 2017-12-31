31 декабря 2017, 15:02
Украина анонсировала введение биометрического контроля с 70 странами
С понедельника, 1 января 2018 года, Украина вводит систему биометрического контроля при въезде в страну граждан 70 стран, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Украины.
В сообщении отмечается: «С 1 января 2018 Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе Российской Федерации».
При этом в МИДе Украины утверждают, что прохождение биометрического контроля — быстрая и приятная процедура.
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