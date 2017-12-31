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31 декабря 2017, 15:02
визовый режим погранвойска Украина

Украина анонсировала введение биометрического контроля с 70 странами

Бимодальная биометрия
Бимодальная биометрия
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С понедельника, 1 января 2018 года, Украина вводит систему биометрического контроля при въезде в страну граждан 70 стран, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Украины.

В сообщении отмечается: «С 1 января 2018 Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе Российской Федерации».

При этом в МИДе Украины утверждают, что прохождение биометрического контроля — быстрая и приятная процедура.

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