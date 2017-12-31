Лидер Китая выразил стремление укреплять отношения с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов к укреплению отношений с Россией, сообщает Xinhua.

В новогоднем поздравлении президенту России Владимиру Путину Си Цзиньпин отмечает, что готов присоединиться к своему российскому коллеге в укреплении политического и стратегического взаимного доверия, а также в расширении прагматичного двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Ранее Владимир Путин также направил новогодние поздравления лидерам зарубежных держав, сообщает пресс-служба Кремля. Российский президент поздравил лидера Китая с Новым годом и подчеркнул, что уходящий год ознаменован новыми успехами в развитии российско-китайских отношений: отмечается существенный рост объемов взаимной торговли, высокая динамика обменов в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

Путин подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по наращиванию всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем на благо дружественных народов наших стран.