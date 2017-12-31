При стрельбе в Колорадо ранены шестеро и убит полицейский

Мужчина открыл стрельбу в многоквартирном доме в округе Дуглас американского штата Колорадо, сообщает RT.

В полицию поступило сообщение о бытовом конфликте. Прибывшие по вызову полицейские попытались успокоить злоумышленника, однако завязалась перестрелка. В результате один полицейский погиб. Ответным огнем преступник ликвидирован.

Кроме того, шесть человек получили ранения.

Мотивы преступника устанавливаются.