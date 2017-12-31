31 декабря 2017, 20:29
При стрельбе в Колорадо ранены шестеро и убит полицейский
Мужчина открыл стрельбу в многоквартирном доме в округе Дуглас американского штата Колорадо, сообщает RT.
В полицию поступило сообщение о бытовом конфликте. Прибывшие по вызову полицейские попытались успокоить злоумышленника, однако завязалась перестрелка. В результате один полицейский погиб. Ответным огнем преступник ликвидирован.
Кроме того, шесть человек получили ранения.
Мотивы преступника устанавливаются.
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