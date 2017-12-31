Минфин России удалил данные о зарплатах министров

С официального сайта Министерства финансов РФ исчезли данные о заработной плате государственных служащих, включая глав российских министерств и ведомств. Внимание на это обратил РБК.

Напомним, 27 декабря Минфин впервые обнародовал данные о зарплатах большинства российских министров за 2016 год. Жалованье глав Минобороны, МВД, ФСБ, СВР и президента раскрыто не было.

Однако к настоящему времени эта информация из реестра открытых данных исчезла.

Пресс-секретарь Минфина РФ и в приемной ответственного представителя Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса не ответили на запрос РБК в данной связи.