СМИ раскрыли детали задержания террориста из «Перекрестка»

Установить виновника взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге удалось благодаря флеш-картам, найденным неподалеку от места теракта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Напомним, 30 декабря СМИ сообщили, что ФСБ задержала националиста Дмитрия Лукьяненко по подозрению в подрыве бомбы в камере хранения магазина в Петербурге. В результате пострадали 18 человек, из них 9 находятся в больницах. СК возбудил дело по статье о покушении на убийство нескольких лиц общеопасным способом. Президент России Владимир Путин заявил, что случившееся — теракт.

Как утверждают источники «Фонтанки», после осмотра места происшествия на одной из полок магазина «Перекресток» нашли батон колбасы, в которую в прямом смысле кто-то запихнул флешку. В тот же день кто-то из посетителей или работников центра «Дэир», расположенного в нескольких сотнях метрах от магазина «Перекресток», случайно обнаружил флешку. На флеш-картах был сохранен чертеж некоего взрывного устройства и текст с критикой и угрозами в адрес этого учебного центра.

Нашедший флешку передал ее правоохранительным органам, которые установили причастность к теракту Лукьяненко, утверждают СМИ.

Официальное подтверждение данной информации не поступало.