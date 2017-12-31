В Москве задержали подозреваемого в стрельбе у Красной площади

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Стрельба в 300 метрах от Красной площади произошла вечером 30 декабря в одном из столичных увеселительных заведений. По данным СМИ, между двумя посетителями бара вспыхнул конфликт, в ходе которого некий мужчина открыл стрельбу. Два человека пострадали, состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Преступнику удалось скрыться, однако уже ранним утром 31 декабря полицейские в столице остановили легковой автомобиль, за рулем которого находился 26-летный предполагаемый преступник. В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения. По факту инцидента со стрельбой проводится проверка.