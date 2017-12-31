Росгвардия взяла под охрану энергомост в Крым

Начальник управления Росгвардии по Республике Крым генерал-майор Степан Гайдаржийский заявил, что бойцы крымской Росгвардии взяли под охрану объекты энергетического моста на полуострове, сообщает РИА Новости.

Гайдаржийский отметил: «Сегодня под охрану – группа уехала, мы берем "Кафу" (подстанция — ред.), начинаем заниматься охраной энергомоста. До этого охраняли внутренние войска, с 1 января все это (охрана — ред.) мы берем под вневедомственную охрану, согласно постановлению правительства, в том числе объекты в Керчи».

Режим несения службы сотрудников Росгвардии усилен на период праздников, отметил генерал-майор.

Напомним, в ноябре 2015 года Крым был полностью обесточен: из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. После этого Россия поэтапно запустила энергомост мощностью 800 МВт.