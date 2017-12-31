31 декабря 2017, 11:06
ФИФА запросила допинг-пробы российских футболистов
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) запросила у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) информацию по 19 допинг-пробам российских футболистов, сообщает «Советский спорт».
По информации издания, речь идет о пробах, взятых с 2012 по 2013 годы. ФИФА заинтересовалась, в числе прочих, игроками ЦСКА (на тот период): Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда, а также Роман Шишкин («Локомотив»), Петр Немов («Крылья Советов») и Благой Георгиев («Терек» и «Амкар»).
Причина интереса ФИФА к этим игрокам не уточняется.
При этом СМИ утверждают, что несмотря на требование о хранении допинг-проб в течение 10 лет половины запрошенных ФИФА проб у РУСАДА не оказалось.
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