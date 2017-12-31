ФИФА решила сотрудничать с Родченковым по допингу в российском футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) свяжется с бывшим директором московской антидопинговой лаборатории, а ныне осведомителем Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым после перепроверки допинг-проб российских футболистов, сообщает Agence France-Presse.

В ФИФА агентству заявили, что пытались связаться с Родченковым через WADA перед 22 ноября, однако попытки не увенчались успехом — федерации заявили, что Родченков «недоступен».

После перепроверки допинг-проб российских футболистов ФИФА вновь попытается связаться с Родченковым, по наводке которого и началось расследование. «Процесс идет, и ФИФА свяжется с доктором Родченковым по согласованному каналу, когда придет время», — заявили в ФИФА.

Между тем адвокат Родченкова заявил агентству Associated Press, что ФИФА не пыталась связаться с его клиентом, хотя тот располагает информацией, способной заинтересовать футбольных функционеров.